ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي أن رفض عقيلة صالح لأي مبادرة أممية متوقع، لأنه لن يتنازل عن امتيازات سلطته بسهولة.

قنيدي قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن المبعوث الأممي أعاد الكرة إلى ملعب عقيلة والمشري مع علمه بفشلهما الطويل.

وتابع: “نذكّر باتيلي أنه لو اتفق عقيلة والمشري لما اعتمدنا الوساطة الأممية لإجراء الانتخابات. عقيلة سيختار أعضاءه ضمن 6+6 يكونون أنصارًا له ليضمن استمرار غياب الحل”.

وأكد على أن رئيسي النواب والدولة لن يحققا أي نجاحٍ وسيعودان لدائرة البنود الخلافية، منوهًا بأنه كان الأجدى بخطة باتيلي أن تكون واضحة المعالم بدلاً من بنائها على الأمنيات.

وشدد أنه لا حل أمام المبعوث الأممي إلا بخارطة طريق جديدة وجاهزة بضوء أخضر أممي.

Shares

The post قنيدي: رفض عقيلة لأي مبادرة أممية متوقع لأنه لن يتنازل عن امتيازات سلطته بسهولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية