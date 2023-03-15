إسبانيا تعلن عودة 30 شركة للعمل في ليبيا

أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا، وذلك في إطار رغبة حكومته، في بناء علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين.

وأكد السفير الإسباني، خلال لقاءه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، عمل السفارة على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

انعقد الاجتماع، بمقر الوزارة بحضور مستشارة الوزير، شذر الصيد، وسفير ليبيا لدى إسبانيا، وليد بوعبدالله، ورئيس قسم التعاوني الدولي، فرج إلبي، والملحق التجاري الليبي لدى إسبانيا، عبدالرحمن البكشي.

ووفق بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والتجارة، حض الحويج على ضرورة عودة الشركات الإسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي.

وأكد ضرورة تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإسباني وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الدولية.

ودعا الحويج إلى تعزيز التعاون مع إسبانيا في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الإسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة ليبيا لدى إسبانيا.

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ووجه الوزير كذلك دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة ليبيا.