افتتاح قسم حماية الأسرة وَالطفل بِمُديريِّة أمن بنغازي

اِفتتحَ وَزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي صباح اليوم الأربعاء المُوافق 15 مَارس 2023م، قسم حماية الأسرة وَالطفل بِمُديريِّة أمن بنغازي.

وحضرَ الاِفتتاح مساعد الشؤون الأمنية اللواء عاطف إحبارة ورئيس مساعدية التفتيش والمتابعة عميد رضا السنوسي وعقيد زينب المهدب ، وَرَئيس قسم حماية الأسرة وَالطفل بِمُديريِّة أمن بنغازي عقيد “مرعية الفرجاني بالإضافة إلى رؤساء الاقسام والمراكز التابعين للمديرية ولفيف من الضباط التابعين لوزارة الداخلية .

وَأجرى الوَزير رفقة مدير الأمن جولة تَفقُّديَّة داخل القسم، مُطلعًا على مُحتوياته وَتجهيزاته للشروع فِي العَمل بِأسرع وقت وبالصورة الصحيحة.

كمَا أكد الوَزير على دعم هذا القسم وَعلى العمل لتَوفير كافة اِحتياجاته وَمُتطلباته.وتم خلال حفل الإفتتاح تكريم وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم والسيد مدير أمن بنغازي من قبل رئيس قسم حماية الطفل والأسرة .