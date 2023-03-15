بوقعيقيص: باتيلي رجل عقلاني وواقعي ومتوازن لا يشطح بعيداً

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أن قادة الرأي في ليبيا مهتهم الأساسية هي التنظير، وأنهم يقودون حملة من التنمر والاستخفاف الغريب بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، “بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة”، مردفة أن ” هناك تنمراً غريباً واستخفافاً بالمبعوث الأممي عبدالله باثيلي يقوده صناع الرأي العام والذين مهمتهم التنظير”.

وتابعت؛ “تفسيري لذلك أنه من بني جلدتنا للأسف كم هي متجذرة فينا العنصرية”، معقبة “ما أريد اقتراحه هو مساعدة الرجل و تقديم اقتراحات ناجزة وقابلة للتطبيق قدر الإمكان فذلك أجدى وأحسن عند الله أجرا”.

وختمت موضحة “انطباعي الشخصي عنه وجدته عقلاني واقعي متوازن لا يشطح بعيدا”.