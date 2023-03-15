بكمين محكم.. القبض على شخص تهجم على مواطن بقنبلة يدوية في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سكره من ضبط شخص بتهمة التهجم على مواطن بواسطه قنبلة يدوية (رمانة) وتهديده .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه بتاريخ الاحد المرافق 12.3.2023حضر الى دائرة مركز شرطة سكره السيد أ.س.ع ليبي الجنسية من سكان المهدية متزوج وابلغ عن قيام شخص يدعى أ.ص.م.أ.ليبي الجنسية بالتهجم عليه بواسطه قنبلة يدوية (رمانة) وتهديده وشتمه عليه .

وبناءا على تعليمات النيابة العامة الصادرة بالبحت والتحري والقاء القبض عليه واحالته الى النيابة العامة مقبوضا عليه تمكن اعضاء البحت والتحري والقبض التابعين لمركز شرطة سكره ومركز شرطة الجديد بعمل كمين محكم وتم ضبطه واتخدت ضده كافة الاجراءات القانونية .