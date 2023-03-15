الصغير يطرح تساؤلات حول لقاء النائب فتح الله السعيطي مع سيف الإسلام

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طرح وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير، تساؤلات حول لقاء النائب فتح الله السعيطي لسيف الإسلام القذافي.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”السعيطي عضو مجلس نواب ومكلف من رئاسة النواب بالتواصل بخصوص الحل السياسي، لكن هل يخوله هذا التكليف بالالتقاء بشخص هارب من العدالة ومطلوب لمحكمة جنايات طرابلس لإعادة محاكمته”.

وتابع وكيل الوزارة :”هل يحاول مجلس النواب أن يعيد اللكمة التي تلقاها من القضاء بالتدخل في الشأن التشريعي قبل صدور القوانين بأن يتدخل البرلمان في السلطة القضائية ويمنح شهادات براءة قبل أن تحكم المحاكم في القضايا المنظورة منها ؟؟”.

وأضاف الصغير :”هل لدى السعيطي ومجلس النواب إجابات عن هذه التساؤلات المشروعة !!!”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي، فتح الله السعيطي، مع سيف الإسلام القذافي، لبحث التطورات السياسية الأخيرة ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وتطرق اللقاء بحسب وسائل الإعلام إلى توحيد الجهود السياسية الوطنية، وضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش، لإعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.