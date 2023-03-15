موظفو مطار الأبرق يهددون بتعليق العمل ابتداءً من 21 مارس

أعلن موظفو مطار الأبرق، تعليق العمل بالمطار، يوم الثلاثاء، 21 مارس الجاري، حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وأكد موظفو المطار في بيان لهم، أن مطالبهم تتمثل في “صرف رواتبهم وفق الجدول الموحد، وصرف الفروقات لكافة الموظفين عن السنوات السابقة”.

وأشار البيان إلى أنهم يطالبون “بحقوق العاملين المشروعة”، مضيفًا “سنشرع في تعليق العمل والدخول في اعتصام بالمصلحة والمطارات التابعة لها، حال عدم تنفيذ المطالب المشروعة قانونًا”.

وأردف البيان؛ ” نريد أن يتم مساوتنا بالقطاعات الأخرى على سبيل المثال، الجهات التابعة لوزارة المواصلات وعلى رأسها جهاز المطارات”.

وأكمل البيان موضحًا أن “عدم المساواة تسببت في احتقان لدى الموظفين، وحرمانهم من حقوقهم المشروع لهم قانون، وسنبدأ بالإضراب والاعتصام ابتداء من يوم الثلاثاء 21 مارس 2023”.

وختم البيان موجهًا طلبًا لوزارة المواصلات بـ “سرعة تنفيذ المطالب، علمًا بأن مصلحة المطارات أجرت جميع المطابقة مع وزارة المالية”.