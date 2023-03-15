المنفي يلتقي مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

وسلمت المجموعة للمنفي، خلال اللقاء نتائج الحوارات التي يسرتها لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

وأكد المنفي، أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

وتتكون مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من سفير مملكة هولندا لدى ليبيا دولف هوخيونينق، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا السيدة سوكي ناقرا.