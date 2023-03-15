المقريف: وزارتي مهتمة بمراكز المتفوقين وخريجيها في كامل البلاد

اجتمع وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهَيئة الوطنية لِرعاية الموهوبين والمتفوِّقين بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، اليوم الأربعاء، بِمديري مراكز المتفوِّقين في بنغازي، اجدابيا، الزاوية، ترهونة، مصراتة، الجبل، درنة، طرابلس.

وَقال بيان صادر عن الوزارة: “شهِد الاجتماع الذي يُعد الأول للعام الجاري، حُضور مستشار الوَزِير مُدير المركز العام للتَّدريب وتطوير التَّعليم، عبدالسلام الصغير، ومُقرّر الهَيئة مُدير عام مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، كامل الويبة”.

وخلال كلمته، قال المقريف: “الوزارة مهتمة بمراكز المتفوِّقين وخريجيها في كامِل البلاد، وهناك أهمِّية لتوفِير بيئة تعليمية متميزة لهم والاِطلِّاع على ما تَوصَّلتْ إليه دول العالم المُتقدِّمة في ذلك، ونسعى لِتفعيل عَدد كبير من المراكز لِتحقيق أهداف تتضمَّن الاِرتقاء بالعملية التَّعليمية، كما نسعى لِفتح مراكز للموهوبين والمتفوِّقين في عَديد البلدِيات، مع ضرورة التَّقيد بالشروط والتي في مقدِّمتها وجود المقر المُناسب”.

وتابع البيان “استعرَض مديرو مراكز المتفوِّقين السبعة الحاضرين للاجتماع جُهودهم في تفعِيل العمل بمراكزهم وما يُواجهونه من مشاكِل وصعاب، إذ أشار مُدير مركز المتفوِّقين بنغازي إلى جُهود المركز باعتباره من أوائِل مراكز المتفوِّقين في عُموم البلاد، وما حقَّقه طلاب المركز من تراتِيب متقدِّمة”.

واستطرد “وجّه الوزير، بِضرورة الاِنخراط داخل العملية التَّعليمية والترتِيب مَع مركز التَّدريب وتطوير التَّعليم وإدارة النَّشاط المدرسي للمُشاركة في البرامج المختلفة، كما وجّه بضرورة الاِستفادة من الموهوبين في أولمبياد الرياضيات، وضرورة إنشاء مكتبة في كل مركز للمتفوِّقين”.