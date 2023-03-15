ضبط سيارة شفروليت أوبترا في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاربعاء عن تمكن قسم النجدة من ضبط سيارة “شفروليت أوبترا” تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص تويوتا .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء الفرقة لهذا اليوم / بأمرة ضابط الفرقة خالد الاجنف من ضبط مركبة آلية نوع “شفروليت أوبترا ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي” جزيرة الغيران ” ، اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح انها تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص مركبة أخرى نوع تويوتا . .

واتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.