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ضبط سيارة شفروليت أوبترا في طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاربعاء عن تمكن قسم النجدة من ضبط سيارة “شفروليت أوبترا” تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص تويوتا .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء الفرقة لهذا اليوم / بأمرة ضابط الفرقة خالد الاجنف من ضبط مركبة آلية نوع “شفروليت أوبترا ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي” جزيرة الغيران ” ، اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح انها تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص مركبة أخرى نوع تويوتا . .

واتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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