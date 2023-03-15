المنقوش تغرد في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام

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غردت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.

وقالت المنقوش في تغرديتها :”يحتفل العالم يوم 15 مارس الجاري باليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام”.

وأضافت وزيرة الخارجية :”هذا اليوم أقرته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي لأول مرة”.

وتابعت المنقوش :”نأمل أن يتواصل هذا الإجماع من أجل الحد من جرائم الكراهية، والتمييز ضد المسلمين خاصة ضد النساء على أساس دينهن ووضعهن الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي 15 مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي باعتبار يوم 15 مارس اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ويُقام في 140 دولة حول العالم.