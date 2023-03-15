التكبالي: باتيلي جاء بحل لا يرضي الجميع

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري لا يمكنهما حل الأزمة على حدة، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يشمل جميع من يملك السلطة والقوة والتأثير.

وقال التكبالي في تصريح صحفي إن “الخرائط الجديدة والمتعددة لا تحل المشكلة، إذ إنّ المشكلة في الأجسام الحالية التي ترى أن بإمكانها فعل كل شيء لهذه الدولة وهناك محاولات لإقصاء الآخر دائما وإبعاد من ليس معنا، وما هكذا تُحل المشاكل”.

وأضاف أن مشكلة الليبيين “في الحديث مع الآخر الذي يملك السلاح إذ يعتمد (رئيس حكومة الوحدة المؤقاة عبد الحميد) الدبيبة على المليشيات ولا يمكن حل المشكل بشكل فردي، والمبعوث لم يأت بجديد لكنه جاء بحل لا يرضي الجميع رغم أنه أراد إدخال كل الشباب والفعاليات في المجتمع”.

وأبدى التكبالي تشاؤمه من بوادر التوصل إلى حل قائلاً: “لم نستطع حل مشكلتنا مع 75 شخصا فما بالك بألف، والمشكلة في اختيار الأشخاص لتسيير الدولة”، في إشارة إلى هيئة الحوار السياسي الليبي التي عقدت جلساتها في جنيف وأثمرت المسار السياسي الحالي.