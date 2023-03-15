بالتفاصيل.. هذا ما دار في لقاء بوعزوم مع الدبيبة والوفد المرافق له

استقبل رئيس النيجر محمد بوعزوم، ظهر اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالنيجر، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت منصة حكومتنا التي يشرف عليها وزير الدولة للاتصال وليد اللافي، أن بوعزوم أعرب عن سعادته بمشاركة رئيس الوزراء في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، التي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

كما أكد دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

من جانبه أكد الدبيبة، أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع عددا من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة.

واختُتم الاجتماع بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي.

وكان الدبيبة والوفد المرافق له الذي يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من المسؤولين بالحكومة قد وصل ظهر اليوم الأربعاء إلى العاصمة النيجرية نيامي في زيارة رسمية.