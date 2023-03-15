“نوفا”: السفارة الإيطالية لدى ليبيا ستطبق تقنية حديثة في طلبات التأشيرة

شرعت السفارة الإيطالية في ليبيا في خدمة تلقي طلبات التأشيرة التي تستلمها شركة “ألمافيفا” الإيطالية الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد في مراكز جمع طلبات التأشيرة في طرابلس، في بمقر فندق راديسون بلو، وفي بنغازي.

وأفادت وكالة نوفا للأنباء بأنه بحلول الصيف، سيتم افتتاح مركز لإستلام طلبات التأشيرة في مصراتة.

جدير بالذكر أن شركة ألمافيفا ستطلق قريبًا نظامًا مبتكرًا لإدارة المواعيد باستخدام تقنية التعرف على الوجه والقيام بفحوصات أمنية بيومترية معززة للتحقق من الهوية.