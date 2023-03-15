جريدة لندنية تتحدث عن انتصار لمجلسي النواب والدولة

أفاد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية، أن تعديل المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي لخطته، يعد انتصار مؤقت لمجلسي النواب والدولة.

وقال التقرير أن باثيلي تراجع خطوات بشأن تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات، تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات.

وأشار التقرير الى أن تراجع باثيلي يعود للمعارضة الشديدة التي لقيها من مجلسي النواب والدولة، وتحفظات بعض القوى الدولية والإقليمية.

وبحسب التقرير فأن اعتراف باثيلي بشرعية الإعلان الدستوري، يُعني أنه تنازل عن أحقية تشكيل اللجنة التسييرية، لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف التقرير أن باثيلي سلّم بأحقية مجلسي النواب والدولة، بالاستمرار في قيادة العملية السياسية من جوانبها التشريعية، واعترف بلجنة “6+6” لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.

وأوضح التقرير أن باثيلي كسر حالة الجمود السياسي، ودفع نحو التوصل إلى اتفاق يمثل الحد الأدنى من التوافق بين طرفي الصراع الرئيسيين.