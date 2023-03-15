لجنة إعادة الإعمار توقع عقدًا مع شركة مصرية لإنشاء 4 جسور ونفق في بنغازي

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وقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ أربع جسور بمدينة بنغازي مع شركة وادي النيل المصرية.

وأكدت اللجنة بأن الجسور التي تم التوقيع عليها هي عدد 2 جسور معلقة في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري.

وأشارت لجنة الإعمار إلى أن الجسر الآخر سيكون مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.

وكانت بلدية بنغازي تعاقدت على إنشاء عدد من الجسور في المدينة منها ما تم وضع حجر الأساس لها وهي جسر امتداد شارع الوحدة العربية، وجسور تم التعاقد عليها، مُفترق “الليثي” تقاطع طريق المطار والدائري الرابع، مُفترق “المساكن ” تقاطع طريق المطار والدائري الخامس ، مُفترق الجامعة تقاطع طريق العروبة والدائري الرابع، مُفترق مُديرية الأمن تقاطع طريق الهواري والدائري الرابع

وأوضحت البلدية أن هناك جسور بدأت أعمال التصاميم لها ستكون في جزيرة دوران “الطيارة” تقاطع طريق العروبة والدائري الخامس، جزيرة دوران “سوق السيارات” تقاطع طريق العروبة والدائري الرابع، وجزيرة دوران “سيدي يونس” تقاطع طريق العروبة والدائري الثالث، جزيرة دوران السلماني “الجرات” تقاطع طريق العروبة والدائري الأول.