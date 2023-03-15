“إيتاميل رادار”: تركيا تنشر طائرة مراقبة بين مالطا وليبيا

رصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي مهمة لطائرة مراقبة “أواكس” تابعة للقوات الجوية التركية فوق وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليبيا ومالطا اليوم الأربعاء.

وقال الموقع في تقرير ترجمته “الساعة 24″، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية من طراز بوينغ إي- تي “نسر السلام” ذات “رقم تسجيل 004 -13، ورمز الاتصال 42 TUAF”، أقلعت من قاعدة قونية الجوية، وسط تركيا، ودارت في مدار لعدة ساعات بين مالطا وليبيا قبل أن تعود إلى تركيا.

وأضاف الموقع أنه من غير المعروف ما إذا كانت الطائرة تعمل ضمن نشاط حلف الناتو أو في مهمة محلية.