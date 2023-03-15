تفاصيل مثيرة في القبض على امرأة تقوم بنشر صور لها مخله في درنة

أعلن البحث الجنائي فرع درنة، اليوم الاربعاء عن ضبط امرأة بتهمتي إساءة استعمال التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات .

وبالتفاصيل وفقًا للبحث الجنائي، أنه بتاريخ 8-3-2023 بقسم البحث الجنائي درنه وردت معلومات من أعضاء التحريات مفادها وجود امرأة على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تقوم بتعاطي المخدرات وتقوم بنشر صورها غير أخلاقية وهي مرتديه ملابس خفيفه مخله بالشرف .

وعليه تم تكليف اعضاء وحدة التحريات للبحث والتحري حيث تم التعرف عليها من قبل اعضاء التحريات وتم ضبطها وهي تدعى : أ.م.ف مواليد 89 ابنة : ح من سكان كامبو_المرافق .

وبالاستدلال معها اعترفت بما نسب إليها واحيلت القضية الي النيابة العامة .