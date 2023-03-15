معزب: واشنطن قد تسمح لإيران بالتغلغل في ليبيا

استعبد عضو مجلس الدولة، محمد معزب، تأثير إعادة العلاقات بين طرابلس وطهران على النفوذ الغربي بصفة عامة، والأمريكي بصفة خاصة.

وقبل أيام، بحثت وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش والسفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا، في العاصمة طرابلس/ ترتيبات عودة سفارة طهران لممارسة مهامها بعد إغلاقها طيلة 12 عاما.

وأشار معزب إلى أن “التواجد الإيراني له تداعياته على المجتمع الليبي”، موضحا أن “بعض النشاطات المشبوهة من جهات إيرانية رصدت خلال الفترة الماضية، والتي تهدف لنشر المذهب الشيعي، وهو من شأنه تعزيز الانقسام في المجتمع الليبي على أسس مذهبية وطائفية، كانت ليبيا تتميز بخلوها منها”.

على عكس توقعات البعض بأن واشنطن لن تسمح بتغلغل إيران في شمال أفريقيا، يقول معزب إن عمليات تقسيم المجتمعات على أي أساس سياسي أو طائفي تتماهى مع أهداف واشنطن في المنطقة، لذلك يمكن أن تسمح بذلك.