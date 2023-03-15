حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع رئيس النيجر تنظيم الحدود

وصل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى عاصمة النيجر نيامي اليوم الأربعاء رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووفد من حكومته.

واستقبل رئيس النيجر محمد بازوم، الدبيبة في القصر الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالنيجر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومستشار المحافظ.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن بازوم أعرب عن سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، واعتبرها تؤكد التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

وأضاف البيان أن الدبيبة أكد أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

وأبدى بازوم دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات، وفق البيان.

وتابع البيان: ناقش الاجتماع عددا من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة، واختُتم بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي.