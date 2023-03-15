السعيطي يكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعه مع المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

كشف رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب فتح الله السعيطي، اليوم الاربعاء تفاصيل اجتماعه مع المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وقال السعيطي في تصريحات صحفية : “أجريت لقاء مع سيف الإسلام القذافي، للتباحث حول التطورات السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت”.

وأضاف رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب، قائلًا :”طرحت خلال لقائي مع سيف القذافي توحيد الجهود السياسية الوطنية والتأكيد على انعقاد الانتخابات دون إقصاء أو تهميش”.

واتابع السعيطي، أكدنا على إعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.

وأشار السعيطي الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الذي تقوم به لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب لإنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا.