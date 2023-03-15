نواب يشاركون البرلمان الإفريقي بورشة لمنع الإتجار بالبشر

شارك أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان الإفريقي سالم قنان، عبدالقادر حسن في ختام ورشة عمل بناء القدرات حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة.

وتناولت الورشة اليوم الأربعاء لمحة عامة عن سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن منع الِاتجار بالبشر في افريقيا وتفريغ منطقة التجارة الحرة القارية ودور البرلمان الإفريقي في تنفيذها.

كما تناولت الورشة موضوع حوكمة هجرة اليد العاملة في أفريقيا (السياسات – اتفاقيات العمل الثنائية – التوظيف العادل والأخلاقي) وكذلك برامج رعاية المهاجرين وحقوق حماية المهاجرين ونظرة عامة على بيانات هجرة اليد العاملة في إفريقيا.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي المنعقدة بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند في جنوب افريقيا.