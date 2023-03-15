بهذه التهم.. احالة مدير مدرسة خاصة في درنة الى النيابة العامة

أفاد البحث الجنائي فرع درنة، اليوم الاربعاء عن احالة مدير مدرسة خاصة الى النيابة العامة بتهمة الأهمال ومزولة المهنة بدون ترخيص .

وياتي ذلك استجابة لشكوى المقدمة الي قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن درنة من عدة أولياء أمور ضد مدرسة التميز الخاصة كونها لاتنطبق عليها شروط مدرسة خاصة وليست لديها أذن مزولة وغير معتمدة من مراقبة التعليم درنه .

وتم تكليف قسم البحث الجنائي من قبل مدير أمن درنه بالأستدلال في الواقعه و بتاريخ 8-3-2023 تم انتقال مأمور الضبط القضائي لمعاينة المدرسة .

وعليه تم الأستدلال مع مدير المدرسة وهو يدعى ع .م .ف مواليد 77 المهنة موظف من سكان شارع البحر .

وبالاستدلال معه حيث اعترف لما نسب اليه واحيلت القضية الى النيابة العامة .