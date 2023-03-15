المنفي: الرئاسي يولي مسألة تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى

العنوان – طرابلس

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى.

وأضاف المنفي خلال لقائه مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، ان الرئاسي يرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

بدوره ثمن السفير الهولندي ومديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.

وقامت المجموعة في مستهل اللقاء بتسليم رئيس المجلس الرئاسي نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.