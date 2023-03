معزب: رُصدت بعض النشاطات المشبوهة من جهات إيرانية تهدف لنشر التشيع في ليبيا

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب تأثير إعادة العلاقات بين طرابلس وطهران على النفوذ الغربي بصفة عامة، والأمريكي بصفة خاصة.

معزب أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الوجود الإيراني له تداعياته على المجتمع الليبي.

وأوضح أن بعض النشاطات المشبوهة من جهات إيرانية رصدت خلال الفترة الماضية، والتي تهدف لنشر المذهب الشيعي، وهو من شأنه تعزيز الانقسام في المجتمع الليبي على أسس مذهبية وطائفية، كانت ليبيا تتميز بخلوها منها.

وفيما يتعلق بالمساعي للحصول على اليورانيوم من ليبيا، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن مناجم اليورانيوم تتواجد بالجنوب الغربي لليبيا في منطقة العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات، الحدودية مع الجزائر، بين معزب أن ليبيا لا تحتوي على اليورانيوم، وأنه موجود في دول الجوار التي تسيطر على مخزونها فرنسا.

