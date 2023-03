بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس النيجر محمد بازوم الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة إلى النيجر رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومستشار المحافظ.

ووفق المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، فقد أكد الدبيبة أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

من جانبه أكد بازوم، دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

وأعرب بازوم عن سعادته بمشاركة رئيس الوزراء في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، التي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

كما اختتم الاجتماع بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، وفق حمودة.

المصدر: المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة

The post مباحثات بين الدبيبة ورئيس النيجر حول استقرار الجنوب وتنظيم الحدود appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار