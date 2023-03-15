“دبيبة” يفتتح رفقة رئيس النيجر معرض “صنع في ليبيا” بنيامي

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس النيجر محمد بازوم، بالقصر الرئاسي عاصمة النيجر نيامي.

حضر اللقاء رئيس الوزراء ووزير خارجية النيجر، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومستشار المحافظ.

وافتتح دبيبة، رفقة رئيس النيجر معرض وملتقى “صنع في ليبيا” المقام بقاعة “مهاتير غاندي” في العاصمة نيامي، تحت شعار “النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور”، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة والغرفة التجارية باتحاد الصناعة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن بازوم، أعرب خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة دبيبة، في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، التي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

وأكد دبيبة، أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

كما أكد بازوم، دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

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كما ناقش اللقاء عدداً من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة.

واختُتم اللقاء بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.