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عضو المجلس البلدي مصراتة: يؤكد الشروع في هدم عمارات “القوشي”.. لهذا السبب!

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد عضو المجلس البلدي مصراتة إبراهيم صفار أنه جرى إزالة عمارات منطقة القوشي حتى لا تعود وكرا للمخـدرات والفسـاد مجددا.

وقال صفار في تصريحات اعلامية لمنصة فواصل، أن العمارات متهالكة وأغلب سكانها أجانب، وأصبحت وكرًا للمخدرات، وفي السابق الشرطة لا تستطيع الدخول إليها، بسبب العصابات التي بداخلها.

وأضاف صفار “شُكّلت لجنة لحصر العمارات التي ستُزال، بمشاركة كل الجهات بما فيها الحرس البلدي والأملاك العامة”.

ونوه صفار إلى أن “قرار الإزالة صادر قبل 2011، ولن تتم إزالة أي عمارة إلا بعد خروج جميع العائلات منها، وجرى إعلامهم بذلك”.

وأشار صفار إلى إن أي شخص يقدم أوراقا تثبت ملكيته للمنزل سيتم تعويضه من قبل الدولة.

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