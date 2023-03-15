النايض يلتقي بسفيري ألمانيا وبريطانيا ويبحث معهما دعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى الدكتور عارف النايض، المترشّح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع سفيري ألمانيا، ميخائيل اونماخت، وبريطانيا، كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، بشكل مستقل، حيث ناقش معهما الأوضاع الحالية في ليبيا.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة ضرورة دعم مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بشأن الانتخابات، والتي عرضها يوم 27 فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك للمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.

هذا والتقى النايض كذلك، مع المرشح الرئاسي المهندس الشريف الوافي، للتّشاور بخصوص الأوضاع في ليبيا، وكذلك دعم مبادرة المبعوث الأممي باتيلي.