أبو زريبة يبحث آلية تذليل الصعوبات التي تواجه عمل التدريب في المنطقة الشرقية

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة؛ بمدير فرع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية العميد خميس الوزان.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مناقشة سير العملية التدريبية في كافة المؤسسات التابعة للإدارة.

كما تم مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على تذليلها بما يساهم في الاِرتقاء بمستوى التدريب لكافة منتسبي الوزارة بالمنطقة الشرقية.

واستعرض مدير الإدارة مدى جاهزية الإدارة للبدء في دورة خريجين الجامعات وَالمعاهد العليا والنواقص الواجب توفرها لإنجاح هذه الدورة.

وأكد أبوزريبة عن سعيه لتوفير كافة النواقص التي تساعد الإدارة للبدء في الدورة على الفور عقب شهر رمضان المبارك.