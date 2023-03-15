صمت رسمي ليبي بشأن اختفاء كميات من اليورانيوم الطبيعي

التزمت السلطات الليبية الصمت بشأن معلومات عن «اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع ليبي، يعتقد أنه في جنوب البلاد، لم يعد خاضعاً لسيطرة الحكومة».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، في بيان بثت وكالة «رويترز» مقتطفات منه، إن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا خلال عملية تفتيش (الثلاثاء)، اختفاء 10 براميل تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي». وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان، إن «المواد التي كانت ليبيا قد أبلغت عنها باعتبارها مخزونة في ذلك الموقع، لم تعد موجودة».

وامتنع مسؤولو حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن التعقيب. والتزمت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الصمت.

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة قد حثوا ليبيا، عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، على التخلص من مخبأ كبير به مادة «الكعكة الصفراء» التي يستخلص منها اليورانيوم، لأن المخزن الذي توجد به المادة «ليس آمناً ولا سليماً بما يكفي لتخزينها لفترة طويلة».

وسبق أن تم تفتيش منشأة تاجوراء النووية في طرابلس، بينما عثر في مدينة سبها بجنوب البلاد على مخزن فيه «الكعكة الصفراء»، وهي عبارة عن مسحوق اليورانيوم المركز.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قد شجعت ليبيا على بيع ونقل 6400 برميل من «الكعكة الصفراء» إلى خارج ليبيا، «نظراً لتدهور حالة البراميل، وأن مكان تخزينها ليس آمناً بما يكفي».

وتخلى القذافي عن برنامجه السري للأسلحة النووية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003. وأقر خبراء من الوكالة التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بتفكيك البرنامج بالكامل.

وتوجد مناجم اليورانيوم بالجنوب الغربي لليبيا في منطقة العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات الحدودية مع الجزائر، بحسب المجلس الليبي للنفط والغاز.

وتوجد كميات من اليورانيوم في المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر، لكنه غير مستغل إلا في النيجر، حيث تحتكر الشركة النووية الفرنسية «أريفا» استغلاله، ما يفسّر اهتمام فرنسا بإقليم فزان، الذي يوجد به اليورانيوم.