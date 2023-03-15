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اللواء أبو زريبة يفتتح قسم حماية الأسرة والطفل بمديريّة أمن بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

افتتح وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة قسم حماية الأسرة وَالطفل بِمُديريِّة أمن بنغازي مدير مديريّة أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والعقيد زينب المهدب، ورئيس قسم حماية الأسرة والطفل بمديريِّة أمن بنغازي عقيد مرعية الفرجاني، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية .

وَأجرى اللواء أبو زريبة جولة تفقدية داخل القسم، مطلعا على محتوياته وتجهيزاته للشروع في العمل بأسرع وقت مشيدا بأهمية إفتاح هذا القسم لمَا له مِن أهمية تعُود بِالنفع للبلاد كتَعزيز ثقة الطفل بِنفسه وَالخروج بِجيل سويًا وَمُتزنًا، وَمنع وقُوع أي إساءة ضدّ الطفل وَالأسرة بِالمجتمع الليبي مؤكدا على ضرورة دعم هذا والعمل وعلى تَوفير كافة اِحتياجاته وَمُتطلباته.

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قناة ليبيا الحدث

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