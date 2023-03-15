بنغازي .. تفاصيل مثيرة في القبض على شبكة دعـــارة بمنزل في بوهديمة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن قسم البحث الجنائي بالمديرية من القاء القبض على شبكة دعارة متكونة من 4 نساء بمنزل بمنطقة بوهديمة .

وعُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن سيدة تُدير شبكة دعارة بأماكن مختلفة من المدينة وخصوصاً منطقة بوهديمة وتقوم بجلب النساء حسب طلبات الأشخاص الذين تتعامل معهم كزبائن وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بضبط كل من تورط في هذه الوقائع .

وتم تكليف أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بالبحث والتحري عن المرأة سالفة الذكر حيث تم الإستعانة بأحد الأعضاء للتنسيق والإطاحة بتلك المرأة وقام المصدر بالتنسيق مع تلك المرأة لاستحضار امرأة مغربية الجنسية لممارسة الزنا مقابل مبلغ وقدره 1000 دينار بمنزل بمنطقة بوهديمة .

وتم إنتقال أعضاء التحريات رفقة اعضاء من الشرطة النسائية إلى منطقة بوهديمة لإعداد كمين لضبط أفراد هذه الشبكة وتم مراقبة المكان وتم مشاهدة مركبة توسان سوداء اللون وعلى متنها ثلاثة نساء .

وعلى الفور تم ضبطهن والإنتقال بهن إلى القسم وبالإستدلال معهم تبين أن الأولى تدعى م.خ.م من مواليد 1975 وإعترفت بقيامها بجلب نساء لأشخاص لممارسة الجنس معهم مقابل مبالغ مالية وكما إعترفت الثانية المدعوة ع.ع.م من مواليد 1997 انها قامت بممارسة الزنا مع عدة اشخاص مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500دينار إلى1000 دينار والثالثة تدعى م.م.ح من مواليد 1969 مغربية الجنسية وإعترف انها تدير وكر للدعارة منذ العام 2012 وإعترفت بأن إمرأة رابعة تدعى ن.ي.ط من مواليد 1992 تم إستجلابها من قبل المدعوة الأولى لممارسة الزنا مع عدة أشخاص وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطها والإنتقال بها إلى القسم وبالإستدلال معها إعترفت بما نسب إليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلو جميعا إلى النيابة العامة .