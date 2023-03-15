وزير الداخلية : ترويج الأخبار الكاذبة عن الوزراء حرام شرعًا

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الاربعاء، أن ترويج الأخبار الكاذبة عن الوزراء حرام شرعًا وممنوع قانونًا.

وطالب الطرابلسي خلال ندوة صحفية، من وسائل الإعلام أن تبتعد عن المكائد والفتنة وترويج الأخبار الكاذبة عن الحكومة والوزراء.

وأضاف الطرابلسي ، أن الفساد المالي توقف داخل وزارة الداخلية وليبيا لن تقوم بالافتراءات والحروب والإقصاءات.

وتابع وزير الداخلية المكلف، لن يكون هناك تعليم أو إعمار أو تنمية أو قانون في ليبيا إلا بوجود وزارة الداخلية.

وأشار الطرابلسي الى أن الدبيبة أوصاه بوزارة الداخلية وقال إنها أمانه وطالب بالتركيز على الفساد داخل الوزارة.