وسائل اعلام: عودة اللجان الثورية من بوابة “حفتر”.. تفاصيـل

قالت مصادر بحسب وسائل اعلام محلية أن الحركة الوطنية الشعبية برئاسة القيادي في اللجان الثورية السابق مصطفى الزايدي الذراع السياسي للمشير خليفة حفتر تُجهز لملتقى بمدينة سرت.

وبحسب موقع “ليبيابرس” فإن الملتقى سيعقد في قاعة واغادوغو تحت اسم ملتقى القيادات الوطنية السياسية وتحت شعار الحل الليبي- الليبي.

ووفقا للموقع فإن الملتقى سيتم عقده في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري على أن تكون الحركة الوطنية الشعبية هي واجهته.

وأضاف الموقع أن “الملتقى سيستضيف حكومة باشاغا الموازية”، حسب وصفه.

وأشار الموقع إلى أن الملتقى ستحضره العديد من الشخصيات البارزة في حركة اللجان الثورية الموالية لحفتر”، حسب زعمه.

وقال الموقع أن “الملتقى سيحضره بعض أعضاء مجلس النواب الموالين لحفتر وسيجرى تحت حراسة وتأمين قوات الكرامة (الجيش الوطني الليبي).

المصدر: ليبيابرس