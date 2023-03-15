رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار يكشف عن خطط اللجنة والمناطق المستهدفة

قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أن “مسمى إعادة الاعمار والاستقرار هو مسمى ليس بالسهل ولا البسيط بكل تأكيد، هو حمل كبير وهي ثقة كبيرة، وندعو الله ان نكون على قدر من المسؤولية وقدر هذه الثقة”، مشيراً إلى أن اللجنة عند إنشاءها بقرار من رئاسة مجلس النواب، كانت مكلفة في نطاق مدينة بنغازي، وضمت إليها درنة، بالإضافة إلى تكليفها من رئاسة المجلس بتوفير الخدمات التي تندرج تحت بند الاستقرار، وحصر المشاريع في عدة مناطق والتي وصلت الى الحدود الليبية المصرية مساعد شرقاً حتى سرت غرباً، وصولا إلى الجنوب.

رئيس اللجنة، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن اللجنة تتبع للجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وهي أداة تنفيذ غرض إنشاءها هو تقديم الخدمات للمواطنين، ولا علاقة لها بأي حكومة، ولا بالشأن السياسي أو الخلاف في السلطة التنفيذية.

وأوضح رئيس اللجنة، أنه عندما بدأت اللجنة في إعادة صيانة عمارات الإسكان العام وتطويرها، وجدت أن تلك العمارات، وشبكات الصرف الصحي والإنارة مدمرة، لأن أغلبها أنشئ في سبعينات القرن الماضي ولم تتحصل على أي نوع من التطوير والصيانة منذ ذاك الوقت، مشيراً إلى وجود ترحيب من المواطنين في كل المناطق التي دخلت اليها الشركات التابعة للجنة إعادة الاعمار والاستقرار.

وأكد رئيس اللجنة، بأن “اللجنة تعمل بروح الفريق المتجانس كل منهم في اتجاه ومسؤول على منطقة معينة ويتابعها”، مشدداً بأن “اللجنة تسعى للنجاح ولن يكون أمامها إلا النجاح فقط”، مشيراً إلى أن “كل الخدمات المقدمة للمواطنين هي واجب على الدولة تنفيذه وهو حق من حقوق المواطن وليس منة يمن بها أحد”.

وأوضح رئيس اللجنة، أن “أول ملف باشرت فيه اللجنة فور تكليفها هو ملف إعادة اعمار جامعة بنغازي، التي شهدت دمار كبير جراء الحرب على الإرهاب، ولم تتحصل الجامعة على القدر الكافي من الصيانة”، موضحاً أن “اللجنة تشاورت فوراً مع الاستشاريين والشركات المختصة في ليبيا، ومع بعض الشركاء الأجانب، وانطلقت اللجنة في ملف إعمار الجامعة داخل الحرم الجامعي”.

وأكد رئيس اللجنة أيضاً أن “الشركات المكلفة من اللجنة، تعمل على قدم وساق وبشكل منتظم خلال الـ 24 ساعة بورديات منتظمة من أجل انجاز أعمال الصيانة والتطوير خلال هذا العام”، مشيراً إلى أن “كل الاعمال التي تحتاج الى السرعة هي الازالة ونقل الركام وإزالة المباني المدمرة”، مؤكداً أن “هذه الأعمال أنجزت بالفعل داخل الجامعة”.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة، بدأت في جزئية الانطلاق في العمل المتمثل باعتماد التصاميم وجداول الكميات واختيار الأشكال وجودة التفاصيل داخل القاعات والمدرجات والمكاتب، منوهاً بأن الرقعة الجغرافية الموجودة بها جامعة بنغازي هي رفعة شاسعة المدى، مؤكداً بأن اللجنة ستفتتح كامل الجامعة بعد إعادة تأهيل وصيانة مقرات الجامعات وإعمار ما تم تدميره، حسب الجداول الزمنية والمقترحة من الشركات المنفذة، منوهاً بأن العام القادم سيكون بداية الانطلاقة من جديد لجامعة بنغازي وللطلبة داخل الجامعة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة ترحّب لكافة الشركات سواء كانت المحلية أو الأجنبية، مؤكداً بأن الأهم هو الخبرة والعزيمة، لأن الأخيرة هي التي تولد المعجزات، منوهاً بأن “هنالك شباب ليبيين مهندسين يعملون ليل نهار داخل الحرم الجامعي في مدينة بنغازي حريصين على إعادة إعمار هذه الجامعة لأنهم كانوا في يوم ما طلاب في الجامعة العريقة.

وأكد رئيس اللجنة، بأن اللجنة لديها عدة خطط في ملف إعادة الإعمار، وتعمل في عدة ملفات رئيسية وخدمية، حيث تشمل تلك الملفات المشاريع الاستراتيجية سواء كانت داخل جامعة بنغازي او إعادة العمل في المدينة الرياضية ببنغازي، وأيضا المنطقة المدمرة في الصابري، وهذه المشاريع موجودة ضمن الخطة (أ) للجنة في مدينة بنغازي، مشيراً بأن المواطنون سيشهدون خلال المدة القريبة القادمة أعمال اللجنة داخل هذه الأماكن.

وأعرب رئيس اللجنة، عن سعادة اللجنة بالنشاط المعماري والخدمي الذي يعد حركة للأموال داخل السوق الليبي، مؤكداً بأن “الكل يعمل في مشاريع مدينة بنغازي التي وصل عددها لأكثر من 75 مشروع بقيم وبقدرات ضخمة ليست بالبسيطة”.

ودعا رئيس اللجنة، كافة المواطنين ان يكونوا دعما للجنة في مسألة التهيئة العمرانية للمناطق الشعبية والإسكان العمومي”، مختتماً: “هذا وبكل تأكيد هو البصمة التي انا أريدها على الصعيد الشخصي والتي احتاج أن اوصلها لهذه الشريحة من الناس الذين يحتاجون أبسط حق من حقوقهم من الدولة”.