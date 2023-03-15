وزارة الصحة وجامعة بنغازي يعملان على اعتماد كليات الطب دولياً

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وإدارة جامعة بنغازي واللجنة التنفيذية لتأهيل كليات الطب للعمل على اعتماد كليات الطب بالهيئة العالمية لضمان جودة التعليم الطبي.

جاء ذلك بعد أن تبنت الهيئة العالمية لضمان جودة التعليم الطبي وهي هيئة أمريكية غير حكومية في عام 2010 جملة من المعايير التي يستوجب على جميع كليات الطب في العالم استيفائها، كشرط أساسي لاعتماد برامجها والاعتراف بمخرجاتها.

ووضعت الهيئة العالمية معاييراً لاعتماد الجامعات على مستوى العالم بدءً من عام 2018 إلى 2024، حيث تعد كل شهادة صادرة بعد عام 2024 غير معتمدة في حال عدم خضوعها لمعايير الجودة العالمية واستيفاء الشروط.

وحرصاً من جامعة بنغازي ووزارة الصحة بالحكومة الليبية على أن تكون كليات الطب معتمدة عالمياً، قامت اللجنة التنفيذية لتأهيل كليات الطب للاعتماد الدولي بالتواصل مع الهيئة المصرية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمساعدة في توفير المتطلبات اللازمة لاعتماد كليات الطب وفقًا لهذه المعايير العالمية إلى حين جاهزية مركز الجودة الليبي.

من جانبه أعرب وزير الصحة عن دعمه الكامل للحصول على هذا الاعتماد سعياً لنشر ثقافة الجودة التي من خلالها يمكن مواكبة التطور الدولي الحديث.

وبدوره رحب رئيس جامعة بنغازي بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة التنفيذية للاعتماد الدولي، موضحاً إن الجامعة سخرت كل الإمكانيات لتوريد معامل خاصة بالمهارات السريرية ويتم حالياً تخصيص معامل لها في الجامعة مما يعزز توفير متطلبات اعتماد كليات الطب بالجامعة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمتابعة مساعي الجامعة للاعتماد الدولي وضرورة إبرام اتفاقيات تعاون مع المستشفيات التخصيصية المختلفة ليتسنى إجراء التدريب العملي للطلاب بالكليات الطبية.