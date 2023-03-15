بالارقام.. أبرز ماجاء في الإجاز الأمني الخاص بمديرية امن طرابلس

شارك السيد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور وزير الداخلية المكلف السيد عماد الطرابلسي و مدراء امن ” تاجوراء. جنزور . النواحي الأربع . الجفارة ” في فاعليات الندوة الصحفية حول تنفيذ سياسات وزارة الداخلية و خططها الأمنية الاستراتيجية ، حيث استعرض في الإجاز الأمني الخاص بمديرية امن طرابلس التي استطاعت من خلال تنفيذ الخطة الأمنية التي أعلن عنها وزير الداخلية و الرامية لتأمين العاصمة و ضواحيها من إحالة 3421 قضية إلى النيابة العامة من أصل 7077محضر و بلغ عدد القضايا تحت الإجراء 3656 قضية ، و بلغ عدد المطلوبين 3553 مطلوب و تم تنفيذ أوامر ضبط عدد 387.

و بلغ عدد المخالفات المرورية 22555 الف مخالفة مختلفة و ذلك على النحو المفصل الاتي : حيث بلغ عدد المركبات المحجوزة 3500مركبة ، و بلغ عدد المخالفات لاختراق إشارة ضوئية 210 ، كما و بلغ عدد مخالفات القيادة بدون رخصة قيادة 400مخالفة ، و بلغ عدد مخالفات القيادة بدون لوحات 8615 ، و بلغ عدد مخالفات انتهى الفحص الفني 900 مخالفة ، و بلغ عدد مخالفات عدم وجود تأمين 95، بالإضافة لمخالفات أخرى و البالغ عددها 15920 .

و في المقابل بلغ عدد المركبات الآلية التي تم تسجيلها 50127، و بلغ عدد المركبات التي تم تسجيلها 64119 ، و استخراج عدد 570رخصة قيادة ، و إجراء فحص تسجيل لعدد 64119 مركبة آلية، و تجديد رخصة قيادة لعدد 684، و اصدار ضياع رخص لعدد 66 ، و استخراج عدد 649 كتيب بدل فاقد ، و تسجيل عدد 1268مركبات لاجانب مقيمين .

يذكر ان هذه ” الخطة الامنية” ضمن المرحلة الثانية من خطة عمل الوزارة الاستراتيجية لفرض الامن و القبض على المطلوبين .