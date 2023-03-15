قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق يتفقون على العمل معا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا هذا العام

أخبار ليبيا 24

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء في تونس، اجتماعًا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق.

وقالت البعثة، إن الاجتماع يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومواتية للعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام 2023.

وأضافت، أنّه تمّ التأكيد على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي أولاً وتتجاوز المصالح الشخصية لجميع الأطراف.

وقالت، إنّه تمّ الاتفاق على العمل معا والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا هذا العام.

وتابعت البعثة، في بيان، أن المشاركين شددوا على ضرورة التواصل، فيما بينهم ومواصلة عقد اللقاءات داخل ليبيا وطرابلس وبنغازي، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يبعث رسائل إيجابية ويبعث الأمل لدى المواطنين الليبيين”.

وقالت، إن “قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون شددوا على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو العنف أو الاعتقال أو التهديد لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو لمصالح إقليمية أو فئوية”، مجددين رفضهم التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.

وقالت، “كما اتفقوا على تدابير بناء الثقة لتعزيز المصالحة الوطنية، وهي: “أ- تجريم أعمال العنف ضد السلم الأهلي التي تعرض العملية السياسية للخطر وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ب- رفض خطاب الكراهية الذي يحرض المواطنين ويؤثر سلبا على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وجهود المصالحة الوطنية. ج- تجريم أعمال العنف والاعتداءات والخطف والتخويف التي تستهدف المدنيين. د- منع الأعمال التي تعرقل أو تؤخر المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. هـ- الامتناع عن تقييد حركة الأشخاص والسلع في جميع المناطق الليبية وبكافة وسائل النقل. و- إن جبر الضرر وتعويض المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم من أهم ركائز جهود المصالحة وإعادة توحيد الليبيين. ز- تم الاتفاق في الاجتماع على استمرار التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للعمل الأمني المشترك لضمان أمن العملية الانتخابية”.