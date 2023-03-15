اللواء أبوزريبة يبحث مع القطراني الملفات الأمنية وسبل تعزيز الأمن

بحث وَزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة مع نَائب رَئيس مجلس الوَزراء علي القطراني الملفات الإدارية المُتعلقة بِسيّر العمل بِالمُديريِّات وَالأجهزة الأمنية بِالبلاد إضافة الى بحث الصعُوبات التي تواجههم وَسُبل مُعالجتها بِمَا يُساهم فِي إنجاح وَتعزيز الأمن على التُراب الليبي.

وَتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء المواضيع المُتعلقة بِعمل وَزارة الداخلية وَالخُطط الأمنية التي تتبعها لِحماية المُواطنين، وَالحملات التي ستقُوم بِهَا لِمُكافحة كافة الظواهر السلبية وَأشكال الجريمة بِالمُدن الليبية.