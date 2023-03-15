الحداد يبحث تطوير قواته مع مدير شركة صناعات حربية تركية

عقد رئيس أركان قوات حكومة الوحدة محمد الحداد، مشاورات مع المدير عام شركة هافلسان التركية للصناعات الحربية في المجالات الجوية والإلكترونية، والوفد المرافق له، للاطلاع على منتجات الشركة وآليات التعاون معها.

تضمن اللقاء الذي عقد بحضور مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة، عرض مرئي لمنتجات الشركة التركية، تخلّله شروح وافية على إمكانياتها، بالإضافة إلى عرض آفاق التعاون التي يمكن من خلالها الإشراف على تحديث وتطوير المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة.

كما عقد رئيس الشركة والوفد المرافق له، اجتماعا تفصيليا مع ورؤساء الأركان النوعية، ومدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة المشتريات للقوات التابعة لحكومة الوحدة.