إخوان ليبيا في الصين للاطلاع على التجربة الشيوعية

شارك عضو مجلس الدولة ومنسق لجنة مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي نزار كعوان الأربعاء في أعمال الحوار رفيع المستوى الذي ينظمه “الحزب الشيوعي الصيني” مع الأحزاب العالمية وشخصيات دولية من كلّ القارات

وتخلل الحوار الذي حضره الرئيس الصيني “شي جين بينغ” نقاشا حول دور الأحزاب السياسية في استكشاف طرق التحديث وسبل تعزيز التبادل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات.

وقال كعوان، إن مشاركة الحزب الديمقراطي تأتي في ظل انقسام حاد في مجلس الأمن بخصوص الملف الليبي، وفي إطار دبلوماسية التوازن التي ينتهجها الحزب الديمقراطي في صناعة العلاقات الدولية على قاعدة تعدد الشركاء الإستراتيجيين.

كما أوضح كعوان حرص الحزب على التواصل مع كل الأطراف ذات العلاقة بالمشهد الليبي، وخصوصا الدول في مجلس الأمن، وذلك للبحث عن المزيد من الضمانات لإنجاح المباحثات السياسية مع كل الأطراف لتعزيز المسار الدستوري والسياسي للوصول الآمن وبشكل توافقي إلى محطة الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في أقرب الآجال الممكنة.