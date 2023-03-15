شرطة النجدة تضبط سيارتين نوع كيا سيراتو في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاربعاء عن ضبط قسم شرطة النجدة لسيارتين نوع كيا سيراتو تحملان وثائق ولوحات معدنية مزورة.

وتمكن أعضاء الفرقة بأمرة ضابط الفرقة خالد الاجنف من ضبط مركبة آلية نوع “كيا سيراتو ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي” ” الإشارة الضوئية الهضبة ” اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح انها تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة. .

وفي السياق، تم ضبط مركبة آلية نوع “كيا سيراتو ” في التمركز الأمنـي” سيدي سليم ” اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح انها تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص مركبة أخرى نوع .

و اتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.