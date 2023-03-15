مجلس الأمن يعلن تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة مملوكة لليبيين

أخبار ليبيا 24

أعلن، مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

كما أكد، في بيان، عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية، مرحبًا بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأقرّ مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وأعلن مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، فيما يتعلق بدوره في الوساطة والمساعي الحميدة من أجل تعزيز عملية سياسية شاملة في ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنى على المشاورات المكثفة التي أجراها باثيلي مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023.

وقال مجلس الأمن، إنّه تشجع بمبادرة باثيلي لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة، على وجه الخصوص، والذي يهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.

وأكد المجلس، على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة.

واعتبر، أن العملية قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة وشفافة، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة ومدعومة من قبل جميع الليبيين الرئيسيين.