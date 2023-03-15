مستشار سابق بالمحكمة العليا: الحل هو توحيد السلطة في البلاد حتى يمكن إجراء الانتخابات

العنوان – طرابلس

اعتبر المستشار السابق في المحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، أن توحيد السلطة في البلاد حتى يمكن إجراء الانتخابات.

وقال الزريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لا يزال الجمع يخوض في دائرة مغلقة من أجل حل مشكلة ليبيا دون التفكير في الحل الأول”.

وأضاف المستشار السابق :”الحل هو توحيد السلطة في البلاد حتى يمكن إجراء الانتخابات”.

وأكد بالقول :”بدون ذلك لن تنجح الحلول المقترحة ومندوب الأمم المتحدة كغيره مهمته إدارة اللعبة حتى وقت آخر يتم تغييره وتبدأ اللعبة من جديد ويظل الحال على ما هو”.