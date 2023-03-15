رئيس النيجر يستقبل في نيامي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة

نيامي 15 مارس 2023 (وال)- استقبل رئيس النيجر محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي ظهر الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له الذي بدأ زيارة رسمية للنيجر.

وأعرب الرئيس بازوم خلال المقابلة التي حضرها كلا من رئيس الوزراء ووزير خارجية بالنيجر ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار – عن سعادته بمشاركة رئيس الحكومة في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، والذي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد أكد بازوم دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الوحدة لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

بدوره، أكد الدبيبة – حسب نفس المصدر – أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

وتناولت المقابلة عددٍ من الملفات الأمنية المتعلقة بإستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة، وكذلك التنسيق لدعم جهود ليبيا لإستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي. (وال)

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