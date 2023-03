أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا باعتماد محضر الترسية والتعاقد مع شركة “Roches” لتوريد أدوية ضمور العضلات.

وجاء في نص القرار أن التعاقد يكون بقيمة 6,3 ملايين يورو؛ على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية، حسب البيان.

ويعاني مرضى ضمور العضلات من نقص في الأدوية ويشتكي المرضى من عدم تجاوب الحكومات معهم، وعدم توفير كامل حق الرعاية الصحية والطبية بداخل وخارج ليبيا.

يشار إلى أن عددا من مرضى ضمور العضلات نظموا وقفة أمس الثلاثاء أمام ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكه طرابلس من أجل المطالبة بكل حقوقهم بالعلاج، حسب المحتجين.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post تزامنا مع احتجاجات المرضى، تحركات حكومية لحل أزمة أدوية ضمور العضلات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار