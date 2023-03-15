تقرير: تعديل باتيلي بخطته انتصار مؤقت لمجلسي النواب والدولة

الوطن|رصد

قالت صحيفة “العرب” اللندنية، في تقرير لها أن تعديل المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي لخطته انتصار مؤقت لمجلسي النواب والدولة.

وجاء في التقرير أن باتيلي تراجع خطوات بشأن تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات، تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات.

وأوضح التقرير أن تراجع باتيلي يعود للمعارضة الشديدة التي لقيها من مجلسي النواب والدولة، وتحفظات بعض القوى الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن اعتراف باثيلي بشرعية الإعلان الدستوري، يُعني أنه تنازل عن أحقية تشكيل اللجنة التسييرية، لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت إن باتيلي سلّم بأحقية مجلسي النواب والدولة، بالاستمرار في قيادة العملية السياسية من جوانبها التشريعية، واعترف بلجنة “6+6” لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ولفتت في تقريرها إلى أن باتيلي كسر حالة الجمود السياسي، ودفع نحو التوصل إلى اتفاق يمثل الحد الأدنى من التوافق بين طرفي الصراع الرئيسيين.