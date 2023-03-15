ليس أمام لجنة إعادة الإعمار والاستقرار إلا النجاح في تنفيذ المشروعات

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، إنّه ليس أمام اللجنة إلا النجاح في تنفيذ المشروعات التي تشهدها مدينة بنغازي وعدد من المدن والمناطق الأخرى.

وأكد العريبي، في مقابلة مع منصة “إعمار” على أن كل الخدمات المقدمة للناس، هي حق من حقوق المواطن وواجب على الدولة تنفيذها.

ولفت العريبي، إلى أن أغلب الإسكان العام في المناطق لم تتم صيانته وتطويره منذ سبعينيات القرن الماضي.

يأتي ذلك بينما أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار استمرار العمل على تطوير العمارات بمختلف الأحياء في بنغازي.

وتشمل الأعمال إنشاء موقف سيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات.

ووقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الثلاثاء، مع شركة وادي النيل المصرية على تنفيذ 4 جسور ونفق في مدينة بنغازي، بمدة تنفيذ 6 أشهر.

وأكدت اللجنة بأن الجسور التي تم التوقيع عليها هي عدد 2 جسور معلقة في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.