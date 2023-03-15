مستمرون في تطوير عمارات بوهديمة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار استمرار العمل على تطوير عمارات بوهديمة ببنغازي. وأوضحت اللجنة، أن المشروع يشمل أعمال إنشاء موقف سيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع صيانة وتطوير عمارات الإسكان العام بمدينة بنغازي.

ووقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الثلاثاء، مع شركة وادي النيل المصرية على تنفيذ 4 جسور ونفق في مدينة بنغازي، بمدة تنفيذ 6 أشهر.

وأكدت اللجنة بأن الجسور التي تم التوقيع عليها هي عدد 2 جسور معلقة في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.